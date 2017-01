Irakiske styrkar gjenerobra berømt Mosul-gravstad

Profeten fekk som kjent frå Bibelen eit opphald i buken til kvalen.

Moskeen og gravmonumentet vart jamna med jorda av den ytterleggåande islamistgruppa IS då dei tok Mosul i 2014.

– Vi har gjenerobra kontrollen over Nabi Yunus-området og heist flagget over grava, seier ein talsmann for dei irakiske spesialstyrkane, Sabah al-Noman.

To andre nabolag aust i Mosul er også gjenerobra frå IS dei siste dagane, ifølgje Noman.

Nabi Yunus-moskeen var eit populært mål for pilegrimar og det var derfor sterke reaksjonar då IS raserte heilagdomen.

Den irakiske regjeringshæren hevdar no å kontrollere rundt 90 prosent av det austlege Mosul, men IS kontrollerer framleis den vestlege delen av byen.

