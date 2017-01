FN: 10.000 sivile drepne i Jemen

FN byggjer sine tal på opplysningar innhenta frå sjukehus og klinikkar i Jemen og medgir at det reelle talet på drepne kan vere langt høgare.

Ein koalisjon leidd av Saudi-Arabia gjekk i mars 2015 til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen, som hadde tatt kontroll over hovudstaden Sana eit halvt år tidlegare.

Saudi-Arabia har fått krass internasjonal kritikk for vilkårleg bombing av sivile i Jemen, noko som i desember fekk USA til å stogge leveransane av visse våpen til landet.

FNs høgkommissær for menneskerettar Zeid Ra'ad Al Hussein har tatt til orde for ei internasjonal gransking og meiner at Saudi-Arabia har gjort seg skyldig i krigslovbrot i Jemen.

Det internasjonale matvareprogrammet (WFP) anslår at matsituasjonen no er usikker for 14,4 millionar jemenittar, og 7,6 millionar står på randa av svolt.

(©NPK)