Brillefirma ser moglegheita til å danne brillegigant

– Endeleg vil to produkt som komplimenterer kvarandre, nemleg innfatningar og linser, bli forma ut, produsert og distribuert under same tak, sa Luxottica-grunnleggjar og administrerande direktør Leonard Del Vecchio.

Det kombinerte selskapet vil heite EssilorLuxottica og ha ein marknadsverdi på rundt 46 milliardar euro (rundt 415 milliardar norske kroner) basert på sluttkursane til selskapa fredag. Det vil ha ei omsetning på 15 milliardar euro i året og 140.000 tilsette på verdsbasis.

Luxottica eig Ray-Ban, Oakley og Sunglass Hut og har lisens på å lage designinnfatningar for Giorgio Armani, Chanel og Ralph Lauren.

