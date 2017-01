USA med sanksjonar etter bruk av kjemiske våpen

Sanksjonane tredde i kraft torsdag og inneber at amerikanarar ikkje får drive forretningar med nokon av personane, dei fem greinene i militæret eller teknologiselskapet på lista. Dersom nokon av dei har aktiva i USA skal desse frysast og gjerast utilgjengelege, opplyser det amerikanske finansdepartementet.

Bakgrunnen for den amerikanske reaksjonen er at ein FN-rapport har konkludert med at president Bashar Assads regjering har brukt kjemiske våpen i den seks år lange borgarkrigen i landet.

