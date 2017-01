USA innfører sanksjonar mot toppar i Nord-Korea

Også fleire direktorat er ført opp på lista over personar og institusjonar som er underlagt sanksjonar. Leiaren for sikkerheitstenesta MSS og fleire tenestemenn i same teneste og fengselsstellet er blant dei som vart lagt til på lista onsdag.

– MSS utøver tortur og umenneskeleg behandling av fangar under avhøyr i nettverket av leirar for politiske fangar. Mishandlinga inkluderer slag, sveltefôring, seksuelle overgrep, tvungne abortar og drap på spedbarn, skriv det amerikanske finansdepartementet i ei fråsegn.

Utanriksdepartementet legg til at Nord-Korea står bak utanomrettslege avrettingar, forsvinningar, vilkårlege arrestasjonar og fengsling, tvangsarbeid og tortur.

I juli vart leiaren i landet, Kim Jong-un, sett på sanksjonslista for første gong, og han vart personleg utpeikt som ansvarleg for menneskerettsbrot.

