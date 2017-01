Månen er eldre enn vi trudde

Det ferskaste estimatet på månealderen kjem frå eit forskingsteam ved University of California (UCLA), som har studert steinar og jord samla inn etter Apollo 14s månelanding i 1971.

Det nye estimatet er at månen vart danna seinast 60 millionar år etter at solsystemet vart fødd. Tidlegare estimat anslo at månen vart danna alt frå 100 til 200 millionar år etter solsystemet.

Måneminerala er datert ved hjelp av den førebels mest raffinerte metoden innan geologien, som gjer det mogleg å estimere med eit presisjonsnivå på mellom 0,1 og 1 prosent. Dei små zirkonfragmenta var på storleik med eit sandkorn.

– Storleik har ingenting å seie, for dei inneheld fantastisk informasjon uansett. Månen er full av magi, den er nøkkelen til å forstå korleis vår fantastiske jord vart danna og korleis ho utvikla seg, seier Melanie Barboni, som er hovudforfattar av forskingsrapporten.

Dette er den andre måne-studien som blir sleppt på få dagar. Måndag lanserte israelske forskarar ein teori om at månen kan vere eit resultat av samansmeltinga av fleire «mini-månar», som eit alternativ til teorien om at månen vart danna etter éin kjempekollisjon mellom jorda og ein annan planet.

(©NPK)