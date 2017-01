Israel set fri palestinsk FN-tilsett

39-årige Waheed Borsh, som har jobba for FNs utviklingsprogram (UNDP) sidan 2003, kom torsdag tilbake til heimen sin sør på Gazastripa.

– Eg trur ikkje det som skjedde, kjem til å påverke arbeidet mitt, seier Borsh.

Han seier at rettssaka mot han var «urettferdig», og at han aldri har hatt tilknyting til noko politisk parti.

Borsh blei arrestert av israelske sikkerheitsstyrkar sommaren 2016, og 4. januar i år blei han dømt for «å ha gitt tenester til ein ulovleg organisasjon».

Ifølgje dommen omdirigerte han 300 tonn med steinfyll frå eit UNDP-prosjekt på Gazastripa til eit kaianlegg som Hamas byggjer.

UNDP sa under rettssaka at Borsh følgde instruksar frå palestinske styresmakter, og at steinleveransen hamna der den skulle.

