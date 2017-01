Fersk FN-sjef opna kritisk Kypros-møte

Under det som er Antonio Guterres' første utanlandsbesøk som sjef for FN, prøver han å leggje til rette for eit gjennombrot i fredsforhandlingane i Genève, der dei tyrkisk- og gresk-kypriotiske leiarane, i tillegg til utsendingar frå Hellas, Tyrkia og Storbritannia møtest.

Kypros har vore delt sidan 1974, då Tyrkia invaderte den nordlege delen av øya etter eit greskstøtta kupp som hadde mål om å foreine øya med Hellas. Møtet torsdag skjer i kjølvatnet av tre dagar med samtaler mellom gresk-kypriotiske og tyrkisk-kypriotiske leiarar. Blant anna har den gresk-kypriotiske presidenten Nikos Anastasiades og den tyrkisk-kypriotiske leiaren Mustafa Akinci møttest.

FNs spesialutsending Espen Barth Eide sa tidlegare denne veka at ein avtale er innanfor rekkevidde.

(©NPK)