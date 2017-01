Etterretningssjef: – Vi går ikkje god for Trump-påstandar

I ei fråsegn seier James Clapper også at han ikkje trur det er amerikansk etterretning som har leke opplysningar om eit samandrag av nokre av påstandane i den private etterretningsrapporten.

Samandraget er laga av amerikansk etterretning, og vart etter det som er sagt gitt både til Trump og president Barack Obama i førre veke.

Clapper opplyser at han diskuterte saka med Trump onsdag kveld. Dei var då einige om at dei lekne opplysningane om samandraget var svært uheldige og øydeleggjande for USAs nasjonale sikkerheit.

– Eg understreka at (...) eg ikkje trur lekkasjane kom frå amerikansk etterretning, seier Clapper.

Den private etterretningsrapporten er utarbeidd av ein tidlegare britisk etterretningsagent på oppdrag for Trumps politiske motstandarar. Her blir det hevda blant anna at Russland sit på videomateriale som kan brukast til å presse Trump.

Opplysningane er ikkje bekrefta av andre kjelder, og dei er tilbakevist både av Trump og russiske styresmakter.

