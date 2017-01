Etikksjef kritiserer Trumps forretningsplanar

Shaub, som er direktør ved for Office of Government Ethics (OGE), seier Trumps løysing bryt med tradisjonen for amerikanske presidentar. Planen til den påtroppande presidenten er å overlate drift og oppfølging av eigedommar og selskap til sønene.

Shaub seier dette utløyser ein haug med potensielt etiske konfliktar mellom Trumps virke som president og det globale forretningsimperiet han har bygd opp. I tillegg bryt det med praksis for USAs presidentar, etablert dei siste 40 åra. Shaub ber Trump gjere som forgjengarane: Selje alle aktiva og sette fortenesta i eit fond, styrt av ein uavhengig part, som igjen må vere godkjent av OGE.

Etikkavdelinga OGE har ansvaret for å gjennomføre bakgrunnssjekk av nye regjeringsmedlemmer. I 40 år har dei gjennomført ei etisk evaluering av regjeringsmedlemmer før desse har blitt godkjent av Senatet.

(©NPK)