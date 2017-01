USA-ekspert: – Alvorleg konflikt mellom Trump og etterretninga

Han meiner pressekonferansen onsdag synleggjorde ei systemkrise som er svært alvorleg og djupt urovekkjande.

– Trump meir enn antyda at amerikansk etterretning står bak lekkasjen om at russarane sit på kompromitterande informasjon om han. Han antyda også at han kunne komme til å skifte ut leiinga. Eit slikt grep vil kunne utfordre legitimiteten til organisasjonar som skal ta vare på sikkerheita til landet, utan å skjele til politiske motiv, seier han.

– Kven skal Trump lytte til om han ikkje skal lytte til etterretningsorganisasjonane? Konflikten synest å vere meir intens enn nokon gong, seier Melby.

Den svenske USA-eksperten Erik Åsard er inne på det same i eit intervju med nyheitsbyrået TT.

– Det er grunn til å spørje seg korleis samarbeidet mellom Trump og etterretningsvesenet blir i framtida. Det er jo dei han må lene seg på når han skal fatte vedtak om nasjonal sikkerheit og kriser rundt om i verda, seier han.

