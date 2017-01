Malta set innvandring øvst på EU-agendaen

Malta overtok stafettpinnen frå Slovakia ved årsskiftet. Dei to landa står på kvar si side i diskusjonane om korleis det europeiske asylsystemet skal utformast, men har til felles at dei begge må bruke mykje tid på spørsmålet.

– Migrasjon vil stå øvst på agendaen, sa Muscat då han fekk besøk av EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og resten av EU-kommisjonen onsdag for å markere overtakinga av formannskapen.

Krangelen handlar spesielt om korleis andre EU-land skal avlaste hardt pressa Hellas og Italia. Slovakia og andre austeuropeiske land kjempar hardt for å sleppe å ta imot kvotar av asylsøkjarar frå dei to landa, mens Malta er blant landa som har stått hardt på at alle må bidra og ta sin del av byrda.

– Solidaritet er ikkje à la carte. Den må vere der alltid. Vi ber om solidaritet når vi har trengt den, og vi har gitt solidaritet når andre land har trengt den, sa Muscat.

Han meiner likevel at austeuropearane har eit poeng når dei peikar på at yttergrensene må sikrast før eit nytt europeisk asylsystem kan komme på plass.

(©NPK)