Klart for Syria-forhandlingar i Kasakhstan

– Ingenting tyder på at møtet blir utsett. Datoen er sett, seier kjelda.

Både regimet og opposisjonen i Syria har lova å ta del under samtalane i Astana, men det er førebels uklart kva for opprørs- og opposisjonsgrupper som kjem.

President Bashar al-Assad streka tidlegare i veka under at han er villig til å forhandle med kven det enn måtte vere, men tok atterhald når det gjeld si eiga rolle for framtida i Syria.

– Min posisjon er grunnlovsfesta. Dersom dei ønsker å diskutere dette punktet, så må dei også diskutere grunnlova, sa Assad i eit intervju med franske medium.

Grunnlovsendringar føreset folkeavstemming, streka han også tidlegare i veka under, og sa at det deretter vil vere opp til det syriske folket å velje presidenten i landet.

(©NPK)