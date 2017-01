Duterte vil gi millionar av kvinner gratis prevensjon

Utdelinga vil nok truleg utløyse protestar frå den katolske kyrkja.

Duterte har bede helsevesenet i landet om å sørgje for at to millionar kvinner i fattige hushald får tilgang til gratis prevensjonsmiddel innan 2018, mens ytterlegare fire millionar kvinner skal få det i tida som kjem.

Filippinske styresmakter har tatt mål av seg å redusere fattigdommen og ser på familieplanlegging som heilt sentralt i dette arbeidet.

21,6 prosent av befolkninga på Filippinane levde i 2015 under fattigdomsgrensa, og målet til Duterte er å redusere delen til 14 eller 13 prosent innan perioden hans går ut i 2022.

Avgjerda om å dele ut gratis prevensjon blir neppe godt mottatt av den katolske kyrkja, som står sterk på Filippinane. 92 prosent av befolkninga i landet er kristne, og av dei høyrer 81 prosent til den katolske kyrkja.

