Toyota investerer ti milliardar dollar i USA

Toyota Motor Corporation presenterte planane under ein konferanse i Detroit måndag kveld då dei avduka den nyaste Camry-modellen.

– Camry har vore ein av grunnene til at vi har investert 22 milliardar dollar i USA dei siste 60 åra, og grunnen til at vi vil investere enda ti milliardar dollar her dei neste fem åra, seier konsernsjef Akio Toyoda.

Produksjon i USA har seglt opp som tema blant bilprodusentar etter at påtroppande president Donald Trump fleire gonger har kritisert selskap som har valt å investere i Mexico. Han har også trua desse selskapa med straffetoll. Blant dei han har kritisert for å produsere bilar sør for grensa, er Ford, General Motors (GM) og Toyota.

Søndag opplyste Fiat Chrysler at konsernet vil skape 2.000 nye arbeidsplassar i USA. Selskapet planlegg å investere 1 milliard dollar innan 2020.

(©NPK)