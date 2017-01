Skule i Jemen bomba – fem drepne

Rektor og to andre tilsette vart også drepne då skulen vart treft i eit luftangrep tysdag. Ytterlegare 13 personar vart såra, ifølgje kjeldene. Angrepet skjedde i Nihm-distriktet nordaust for hovudstaden Sanaa, eit område som blir kontrollert av houthi-rørsla.

Saudi-Arabia og andre sunnimuslimske land ved Persiabukta har gått inn i krigen for å støtte Jemens internasjonalt anerkjende president. Sidan mars 2015 har over 6.800 menneske blitt drepne og 35.000 såra, dei fleste i saudileidde luftangrep, ifølgje BBC. Samtidig risikerer tusenvis av barn å svelte i hel som følgje av krigshandlingane.

Houthi-rørsla har tradisjonelt hatt sine kjerneområde nord i landet, men då den tok kontroll over hovudstaden og rykte stadig lenger sørover for cirka to år sidan, greip Saudi-Arabia inn. Houthiane skal ha støtte frå Iran.

(©NPK)