Sessions grilling avbroten av KKK-kledde demonstrantar

Session var først i elden da Senatet starta grillinga av Donald Trumps utvalde tysdag. Høyringa vart avbroten av demonstrantar.

Senator Dianne Feinstein, som er ein leiande demokrat, påpeikte uroa til borgarrettsgrupper for Sessions bakgrunn og motstand mot å utvide vern av homofile, lesbiske, bifile og transseksuelle amerikanarar.

Session har sjølv har sete i Senatet i 20 år og dermed er godt kjent for dei som spurde han ut.

– De veit kven eg er og kva eg står for. De veit eg er ein mann av mitt ord og at de kan stole på at det eg seier er det eg gjer. De veit at eg ærar grunnlova, og at eg trur på rettferd, upartiskheit og likskap for lova, sa han i sitt opningsinnlegg.

Høyringa vart avbroten av to menn iført kvite hetter som blant anna ropte «kvite menneske eig denne regjeringa» og heldt opp skilt med «Go Jeffie Boy!» og «KKK».

(©NPK)