Over 620.000 afghanarar drivne på flukt i fjor

Ved inngangen til 2016 anslo FN at 250.000 afghanarar ville bli drivne på flukt frå sine heimar før året var omme, men talet viste seg å bli langt høgare.

18. desember anslo FN at 580.000 afghanarar var drivne på flukt frå heimane sine, men i dei neste tre vekene enda ytterlegare 40.000 opp som internflyktningar. Dette var ein ny og nedslåande rekord.

Sikkerheitssituasjonen er svært alvorleg i fleire afghanske provinsar, og kaoset blir forsterka av at Pakistan og Iran i fjor tvang rundt 1 million afghanske flyktningar og afghanarar utan lovleg opphald til å returnere.

FN anslår no at over 9 millionar afghanarar trenger hjelp, ein auke på 13 prosent frå året før.

(©NPK)