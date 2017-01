Inntak av raudt kjøtt kan knytast til tarmsjukdom

Studien er basert på data frå 46.500 menn i USA. Dei har blitt følgt over 26 år. 764 som åt mykje raudt kjøtt, utvikla i denne perioden divertikulitt.

Men forskarane ved Massachusetts general Hospital kan ikkje konkludere med at raudt kjøtt åleine er årsak til sjukdommen. Dei viser til at dei same mennene røykte meir, trente mindre og hadde høgare inntak av smertestillande middel enn dei andre som deltok i studien.

Berre i USA fører denne sjukdommen til rundt 200.000 sjukehusinnleggingar i året, til ein samla prislapp på rundt 2 milliardar dollar, over 17 milliardar kroner. Sjukdommen aukar i utbreiing, særleg blant unge menneske.

Rundt 4 prosent av dei som får sjukdommen, utviklar alvorlege eller langvarige symptom som sprekk i tarmen, byllar, knutar og unormale samantrekkingar av vev i holrom i tarmen.

