Truleg  folkeavstemming i Tyrkia i april

Måndag vart dei foreslåtte grunnlovsendringane debattert i Tyrkias nasjonalforsamling. Debatten vil truleg vere prega av store motsetningar, sjølv om forslaget er venta å bli banka gjennom når debatten blir avslutta om cirka to veker.

Fleire opposisjonsparti er sterkt kritiske til forslaget ettersom det vil gi president Recep Tayyip Erdogan betydeleg meir makt.

Måndag brukte politiet peparspray for å spreie ei gruppe politikarar, advokatar og andre demonstrantar som prøvde å samle seg framfor inngangen til parlamentsbygningen i Ankara.

Grunnlovsendringa inneber blant anna å avskaffe statsministerposten og plassere den utøvande makta hos presidenten og visepresidenten.

Erdogan har dominert tyrkisk politikk dei siste 14 åra. I praksis opnar forslaget for at han kan bli sitjande i ytterlegare to femårsperiodar.

