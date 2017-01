Talet på  rusmisbrukarar  aukar mykje i Danmark

Undersøkinga frå Det nasjonale forskingssenteret for velferd (SFI) viser at det i Danmark er 23.000 registrerte rusmisbrukarar av enten hasj eller sterkare stoff blant alle aldersgrupper, ei stigning på 23 prosent. Blant unge rusmisbrukarar har talet auka frå 5.000 til 7.500, tilsvarande 50 prosent.

Seniorforskar i SFI Anna Amilon seier auken kan kome av betre kontakt med brukarane, og derfor fleire registrerte i statistikken enn før. Ho meiner likevel at det er grunn til bekymring over det stigande talet blant unge rusmisbrukarar, spesielt blant dei som er avhengige av hasj.

Samtidig som talet på brukarar aukar, har kostnadene for behandling for rusmisbrukarar falle frå 55.000 kroner til 40.000 kroner per rusmisbrukar.

