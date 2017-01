Pundet fell etter Mays brexit-hint

Måndag formiddag hadde pundet falle til 1,2 dollar, ned meir enn 1 prosent frå fredagen. Det skjedde etter at May søndag hinta om at regjeringa hennar kan komme til å forlate EUs fellesmarknad i brexit-forhandlingane.

May får støtte av pro-brexit-politikarar, men motstandarane skuldar henne for ikkje å gi nok detaljar om forhandlingsposisjonen sin.

I eit intervju søndag sa May at mange folk «snakkar som om at når vi forlèt EU, så ønsker vi framleis å behalde bitar av medlemsskapet».

– Vi tar avskjed. Vi kjem oss ut. Vi kjem ikkje til å vere medlem av EU lenger, sa ho til Sky News.

– Vi vil vere i stand til å kontrollere våre eigne grenser og våre eigne lover, fortsette ho.

(©NPK)