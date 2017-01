Over 100 brasilianske fangar drepne den siste veka

Søndag førre veke blei 56 fangar drepne i eit blodig fangeopprør i Anisio Jobim-fengselet i byen Manaus. Opprøret blei løyst ut då to av Brasils største rivaliserande narkobandar støtte saman.

No har fire nye innsette blitt drepne i eit fengsel i same by, men omstenda er framleis uklare. Fredag førre veke hende det enda ei massakre i fengselet Monte Cristo i staten Roraima der 31 blei drepne.

Det har vore hyppigare fengselsuro etter at våpenkvila mellom dei to største narkotikabandane Primeiro Comando da Capital (PCC) og Comando Vermelho (CV) braut saman i juli i fjor. Då starta to av Brasils største gjengar å kjempe om kontrollen i fleire fengsel, og liknande fangeopprør oppstod i tre ulike fengsel så seint som i oktober.

Om lag 622.000 personar sat fengsla i Brasil i slutten av 2014, ifølgje ein rapport frå dei to største narkotikabandane ifølgje justisdepartementet i landet. Dei fleste av dei er svarte menn.

Berre USA, Kina og Russland har fleire i fengsel enn Brasil.

