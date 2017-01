17 arresterte etter Kardashian-ranet

Det opplyser politikjelder. Påtalemakta i Paris har bekrefta arrestasjonane, men dei ville måndag ikkje seie om dei fem personane som politiet meiner utførte ranet, er blant dei som no er arresterte.

West vart rana på hotellrommet sitt i den franske hovudstaden 3. oktober i fjor. Ho vart bunden på hender og føter og låst inne på badet av maskerte menn, som fekk med seg smykke til ein verdi av 9 millionar euro (over 80 millionar norske kroner).

Den 36 år gamle TV-personlegdomen, som er gift med rapmogulen Kanye West, snakka for første gong om ranet denne helga. I ein reklamesnutt for den nye sesongen av realityserien hennar «Keeping up with the Kardashians» fortalde ho søstrene sine at ho frykta at ranarane skulle drepe henne.

– Dei kjem til å skyte meg i ryggen. Det gjer meg oppskaka å tenkje på, sa ho.

