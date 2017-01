– Clinton stiller ikkje til nye val

– Eg trur ikkje at ho stiller til attval i nokon politiske stillingar, seier Neera Tanden, president i tankesmia Center for American Progress, som er knytt til det demokratiske partiet. Tandens utsegner kjem etter at New York Times i ein artikkel spekulerte i om Hillary ville stille i borgarmeistervalet i New York.

– Eg trur det ho retter blikket mot no er korleis ho kan hjelpe barn og familiar, slik ho har gjort heile livet, held ho fram ho.

Clinton har ikkje forsvunne heilt frå offentlegheita etter tapet mot Donald Trump om presidentembetet 8. november i fjor. I tida etter valet har ho teke del ved to hendingar. I tillegg skal både Bill og Hillary Clinton vil vere til stades når Trump takast i eid som USAs 45. president 20. januar.

(©NPK)