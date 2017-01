Trumps dotter kan bli Obamas nabo

Det er venta at Donald Trumps eldste dotter og ektemannen Jared Kushner skal fylle viktige posisjonar når pappa Trump overtek som president 20. januar. Dei har derfor blinka seg ut eit hus i same fasjonable strøk som presidentfamilien truleg planlegg å flytte til, skriv New York Times.

Huset på 640 kvadratmeter blei nyleg selt for 5,5 millionar dollar eller rundt 47 millionar kroner. Det er ifølgje avisa ikkje klart om Trump og Kushner skal leige huset eller om dei har kjøpt det. Den førre eigaren er ein latviskfødt forretningsmann som har investert mykje i Russland.

I tillegg til at mange av Washingtons mektige familiar bur i Kalorama, husar bydelen også fleire ambassadar.

Mens det er tradisjon for at avgåtte amerikanske presidentar flyttar ut av hovudstaden, har familien Obama bestemt seg for å bli buande til yngstedottera Sasha er ferdig på skulen til neste år.

