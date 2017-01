SOHR: – Nye kampar utanfor Damaskus

Angrepet fredag råka blant anna to landsbyar, ifølgje Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Samtidig fortsette kampane i området på bakken mellom opprørarar og regimestyrkar støtta av den libanesiske Hizbollah-militsen.

Ifølgje SOHR er krigarar knytt til den ytterleggåande gruppa Jabhat Fateh al-Sham, tidlegare kjent som Nusrafronten, blant dei som deltek i kampane på opprørarane si side. Eitt barn er drepe i kampane, ifølgje eksilgruppa.

Også aust for Damaskus, i Marj-distriktet, har det fredag brote ut kampar mellom regimestyrkar og opprørarar. Minst tre personar er drepne i kampane, blant dei eitt barn, ifølgje SOHR. Eksilgruppa opplyser også at fleire rakettar har råka Damaskus, og at fleire personar er drepne eller såra.

Dei seinaste kamphandlingane truar den allereie skjøre våpenkvila i Syria. Jabhat Fateh al-Sham er likevel ikkje omfatta av våpenkvila, som tredde i kraft 30. desember.

(©NPK)