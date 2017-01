Over 100 kilo sprengstoff funne i tysk bustad

Politiet mistenkjer at eksplosiva skulle vore brukt i eit høgreekstremt angrep i nabobyen Kaiserslautern på nyttårsaftan.

Fredag begynte bombeekspertar å fjerne eksplosiva, som bestod av store mengder fyrverkeri og kjemiske stoff. Om lag 87 innbyggjarar i den vesle byen sørvest for Frankfurt måtte forlate heimane sine, og gatene vart sperra av då ekspertar begynte å fjerne eksplosiva. Dei skulle deretter fraktast til eit militært senter og uskadeleggjerast.

Funnet vart gjort i heimen til ein 18-åring, og både han og ein 24-åring risikerer no å bli tiltalte for ulovleg innehav av eksplosiv og for å ha planlagt eit alvorleg angrep mot den tyske staten. Om lag 24 kilo eksplosiv er også funne i heimen til den eldste av dei to. Begge avviser skuldingane.

Etterforskarane prøver no å finne ut om dei to har tilknyting til det høgreradikale miljøet i Tyskland.

