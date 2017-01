IS erobra irakisk landsby

Ifølgje sikkerheitskjelder i området rykte IS-krigarane inn i landsbyen Abu Dalf i Salah al-Din-provinsen ved daggry.

– Dei tok over politistasjonen og sette fyr på alle politibilane, fortel ein lokal tenestemann i landsbyen.

Tre medlemmer av dei irakiske sikkerheitsstyrkane blei drepne og ni blei såra då ein sjølvmordsbombar frå IS sprengde seg under eit møte i området, opplyser ei sikkerheitskjelde.

– Sikkerheitsstyrkane er no i bevegelse for å gjenerobre områda som er erobra av IS, seier kjelda.

Salah al-Din-provinsen ligg sør for Mosul, som blei erobra av IS sommaren 2014.

