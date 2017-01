Amerikansk vedtak om reprimande til FN

Republikanarane, som har fleirtal i Huset, har skulda president Barack Obama for å ha vendt Israel ryggen. I motsetning til det som har vore etablert praksis, valde USA å ikkje legge ned veto mot ein resolusjon som fordømmer busetjingane på Vestbreidda. USA avstod frå å stemme.

Vedtaket i Kongressen torsdag blei fatta med 342 mot 80 stemmer. Det er ei ikkje-bindande utsegn om ufråvikeleg støtte til Israel, og dei amerikanske parlamentarikarane insisterer også på at USA skal avvise framtidige «antiisraelske» handlingar frå FN si side.

Leiaren for Representanthuset, republikanaren Paul Ryan, seier Obama-administrasjonen har svikta Israel på eit kritisk tidspunkt og seier det no er på tide å reparere skadane etter FNs «misforståtte» skadeskyting.

Demokratar som gjekk imot vedtaket torsdag skuldar republikanarane for å forvrenge den kompliserte fredsprosessen i Midtausten og meiner Obama fortener ros for ein sikkerheitsavtale som sørgjer for fleire hundre milliardar kroner i støtte frå USA til Israel.

