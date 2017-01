Valdshissing på nettet i Israel etter soldatrettsavgjerd

To personar er så langt arresterte. Den eine personen er ifølgje politiet ein mann i Jerusalem som skal ha lagt ut eit innlegg på Facebook der han oppmuntrar til vald mot dei tre dommarane som kjente soldaten Elor Azaria (20) skuldig i drap. Han er venta å bli framstilt for varetektsfengsling torsdag, opplyser talsmann for politiet Micky Rosenfeld.

Politiet har også arrestert ei 22 år gammal kvinne frå byen Kiryat Gat etter at ho la ut eit liknande innlegg, men ho er sett fri på vilkår av at ho held seg unna Facebook dei 30 neste dagane.

Israelsk politi varslar at dei vil fortsette å overvake sosiale medium og slå ned på truslar og innlegg som eggar til vald i samband med Azaria-saka.

Saka har skapt stor splitting i Israel etter at militærpolitiet avgjorde å reise tiltale mot soldaten som skaut og drap ein såra palestinar som låg uvæpna på bakken i mars i fjor.

(©NPK)