Væpna vakter ved svenske kjernekraftverk

Sikkerheitsvakter jobbar allereie ved kjernekraftverka i Oskarshamn, Ringhals og Fosmark, men frå og med 4. februar skal ein del av desse væpnast.

– Vi forsterkar sikkerheita på området på bakgrunn av at omverda ser annleis ut enn tidlegare. Då er det ganske naturleg at ein skjerpar krava, seier Anders Österberg, informasjonssjef i kjernekraftselskapet OKG som driv kraftverket i Oskarshamn. Han seier vidare at det ikkje ligg føre nokon direkte truslar mot kjernekraftverket.

Vaktene som har jobba ved kraftverka fram til no har ikkje bore våpen, men dei har hatt tilgang på batongar.

I tillegg til væpna sikkerheitsvakter døgnet rundt, skal også vakthundar bidra til auka sikkerheit ved kraftverka.

