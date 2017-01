Syrisk opposisjon ber FN stoppe brot på våpenkvila

Nye samanstøytar mellom syriske regjeringsstyrkar og opprørarar utanfor Damaskus truar våpenkvila i landet, ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Syriske regjeringsstyrkar, med støtte frå libanesiske Hizbollah-soldatar, kjempa torsdag for å ta kontroll over Wadi Barada-regionen nordvest for Damaskus, melder SOHR.

Området er avgjerande for å sikre vassforsyninga til den syriske hovudstaden.

Trass i ei landsomfattande våpenkvile forhandla fram av Russland og Tyrkia gjennomførte regimestyrkar seint onsdag fleire luftangrep mot delar av Wadi Barada, ifølgje SOHR.

Ifølgje regimet høyrer enkelte av opprørarane i Wadi Barada til Fateh al-Sham, tidlegare kjent som Nusrafronten, som ikkje er omfatta av våpenkvila. Opposisjonen avviser at gruppa er i området.

(©NPK)