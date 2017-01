Son til Bin Laden på USAs terrorliste

Bin Ladens son Hamza, som er i midten av 20-åra, har ifølgje amerikanske styresmakter blitt ein aktivist som driv propaganda for al-Qaida etter at faren vart drepen av amerikanske spesialstyrkar i 2011.

Det amerikanske utanriksdepartementet omtalar Hamza bin Laden som «ein spesielt utnemnt global terrorist», noko som inneber at amerikanske statsborgarar blir forbydd å ha kontakt med ham og at alle dei økonomiske midla hans blir fryst.

Ifølgje papir som dei amerikanske spesialsoldatane fann under raidet heime hos bin Laden på skjulestaden hans i Pakistan i 2011, så skreiv Hamza til faren og bad om å bli trent opp til å bli hans etterfølgjar.

Ifølgje CIA-analytikarar vart breva skrivne i 2009, på eit tidspunkt då far og son ikkje hadde sett kvarandre på over åtte år. Breva antydar også at Osama bin Laden hadde planar om å gjere Hamza til sin etterfølgjar.

Men etter at bin Laden vart tatt av dage, har egyptaren Ayman al-Zawahiri vore al-Qaidas leiar.

(©NPK)