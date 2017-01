Samanstøytar  trass  våpenkvile i Syria

Ifølgje Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) kjempar syriske regjeringsstyrkar, med støtte frå libanesiske Hizbollah-soldatar, for å ta kontroll over Wadi Barada-regionen nordvest for Damaskus. Området er avgjerande for å sikre vassforsyninga til den syriske hovudstaden.

Trass i ein landsomfattande våpenkvile forhandla fram av Russland og Tyrkia, med støtte i FNs tryggingsråd, gjennomførte regimestyrkar seint onsdag fleire luftangrep mot delar av Wadi Barada, ifølgje SOHR.

Ifølgje regimet høyrer enkelte av opprørarane til i Wadi Barada Fateh al-Sham, tidlegare kjent som Nusrafronten. Denne opprørsgruppa er ikkje ein del av våpenkvila i Syria, ifølgje syriske styresmakter og Russland. Opprørarane avviser at gruppa oppheld seg i området.

Vassforsyningane til Damaskus blei kutta 22. desember, og regimet og opprørarane skuldar kvarandre for å ha skylda.

Også delar av den opprørskontrollerte regionen Aust-Ghouta på landsbygda aust for Damaskus er bomba det siste døgnet, samtidig med at regimestyrkar kjempar mot militante islamistar i området, ifølgje SOHR.

Tyrkias utanriksminister åtvara onsdag om at dei planlagde fredssamtalane om Syria er i fare om ikkje brota på våpenkvila tek slutt.

