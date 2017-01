Profilert aktivist sett fri i Egypt

36 år gamle Maher har sona ferdig straffa og er fri, opplyser forsvararane hans Anas Sayed og Tarek al-Awadi, i tillegg til ei sikkerheitskjelde.

Maher blei saman med Mohammed Adel og bloggaren Ahmed Douma dømt til tre års fengsel for å ha organisert ein ulovleg demonstrasjon i 2013. Dette var ein protest mot forbodet til innanriksdepartementet mot å demonstrere utan førehandsgodkjenning.

Adel og Douma var torsdag framleis ikkje fri.

Maher er kjent for å ha grunnlagt 6. april-rørsla saman med blant andre Adel. Maher var ein sentral leiingsfigur i 2011-demonstrasjonane som førte til at Hosni Mubarak blei kasta frå makta. To og eit halvt år etterpå blei nyvalde president Abdel Fattah al-Sisis regjering kasta av hæren, og den nye militærregjeringa innførte demonstrasjonsforbod.

