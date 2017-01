frontpage Kilopris for Tokyos dyraste tunfisk: 25.000 kroner

Ein enorm blåfinna tunfisk er selt på auksjon i Tokyo for snautt 5,5 millionar kroner. Det gir ein kilopris på godt over 25.000 for den ettertrakta fisken.