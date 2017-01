Gjelda vår i verda er på 3,25 prosent av «årslønner»

Over 1.300 milliardar dollar i obligasjonar og lån forfell i løpet av året, inkludert 48 milliardar dollar i Kina og 32 milliardar dollar i Mexico, ifølgje ein kvartalsrapport frå Institute of International Finance, ein bankgruppe med base i Washington.

– Med aukande lånekostnader i modne og marknadar som veks fram marknader i kjølvatnet av presidentvalet i USA, er uroa for den veksande gjelda igjen komme i forgrunnen, åtvarar instituttet.

Den globale gjelda auka med heile 11.000 milliardar dollar i løpet av dei tre første kvartala i 2016. Dempa vekst, «framleis svak forteneste for bedriftene» og ein sterkare dollar er viktige faktorar som bidrar til uroa. Det gjeld ikkje minst for «regjeringar og bedrifter med stort behov for refinansiering», heiter det vidare i rapporten. At Donald Trump har tatt til orde for meir proteksjonistisk handelspolitikk kan påverke den globale kapitalflyten og forsterke bekymringane, står det vidare.

Uvisse rundt brexit utgjør også ein risiko for marknaden og mogleg auka lånekostnader, særleg med tanke på Londons sentrale rolle som långivar.

Gjeldsveksten har vore størst for statsgjeld, som har auka med 5.300 milliardar dollar til drygt 60.000 milliardar. Ikkje-finansiell sektor har auka gjelda med 2.600 milliardar til 63.000 milliardar dollar.

