Bilsalet aukar i USA

Ein hektisk desember månad med rabattar på kjøp av nye bilar bidrog til veksten, viser tala frå Autodata.

Sal av personbilar fall samtidig 4,7 prosent, men sal av SUV-ar og pickup-bilar steig 8,3 prosent.

Ford kan vise til sitt beste år på ti år, og Nissan og Honda melder om rekordsal i USA. Toyota og GM gjekk derimot ned.

GMs sjeføkonom Mustafa Mohatarem meiner det i år ligg an til same salsvolum som i fjor, eller endå betre. Men enkelte analytikarar meiner bilsalet har nådd toppen og at det vil falle i år.

