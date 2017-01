Vil opne for at tsjekkarar skal kunne skyte terroristar

Målsettinga er at også vanlege borgarar skal kunne bidra til å hindre at menneskeliv går tapt dersom ein terrorist er i ferd med å utføre eit angrep, melder det tsjekkiske nyheitsbyrået CTK.

Ifølgje byrået har innanriksdepartementet oversendt eit lovforslag til nasjonalforsamlinga, og håpet er at det vil bli vedteke og kan tre i kraft innan neste år.

Innanriksminister Milan Chovanec grunngir forslaget med at ein har sett fleire land i Vest-Europa bli råka av terror den siste tida.

– Dette gjer at ein er meir bekymra for sikkerheita i det offentlege rom. Fleire tsjekkarar får løyve til å ha våpen. Viss ikkje situasjonen forbetrar seg innan dei neste månadene, trur eg at talet på våpeneigarar stig, seier han ifølgje Radio Praha.

Ifølgje den noverande lovgivinga, kan tsjekkarar nytte våpen til å forsvare eige liv eller eigen eigedom viss trusselen er stor nok. I alt har meir enn 300.000 personar i Tsjekkia våpenløyve.

(©NPK)