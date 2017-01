Smog fører til flyinnstillingar og stengde skular i Kina

Ifølgje den amerikanske ambassaden har partikkeltettleiken i lufta i Beijing blitt målt på 345 mikrogram per kubikkmeter, langt over anbefalingane frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) som har ei maksgrense på 25. Når forureininga når over 300 på indeksen, blir bebuarar oppfordra til å halde seg innandørs.

– Eg bruker ei maske innandørs ettersom lufta her ikkje er særleg mykje betre enn ute. Om dette problemet ikkje blir løyst snart, må eg flytte familien min til ein annan stad, seier ein sjukehusresepsjonist i Beijing til nyheitsbyrået DPA.

Ved Zhengzhou Xinzheng internasjonale flyplass er over 180 fly innstilt dei siste to dagane, og fleire andre flyplassar melder om store forseinkingar. Onsdag morgon var sikten ved Zhengzhou Xinzheng-flyplassen på berre 50 meter.

Kina har lenge vore eit av dei mest forureina landa i verda. Det kjem av bruk av kol for energi og store utslepp frå fabrikkar. Liten kontroll over industrien blir peikt på som ein faktor for at forureiningsproblema aukar.

