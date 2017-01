Tusenvis er evakuerte frå monsun i Malaysia

– Vi har sendt ut båtar og køyretøy for å frakte landsbybuare til evakueringssenter. Vi reknar med at fleire vil ha behov for hjelp om nedbøren fortset, seier sjefen for sivilforsvaret i delstaten Terengganu, Che Adam Abdul Rahman.

Det er delstatane Terengganu og Kelantan som er hardest ramma av monsunen.

Golong-elva, på grensa mellom Thailand og Malaysia, har gått over sine breidder og overfløymd Kelantan. Der jobbar over 1.300 personar med å redde folk i den fattige delstaten.

Fleire skular og fleire vegar er stengde på grunn av flaum.

