To ulvar skotne i Sverige

– Dei fall på flekken. Det gjekk veldig smidig og enkelt, opplyser Per Mellström, kontaktperson for jakta i Gävleborg län.

Han er usikker på om det vil bli like enkelt framover.

Lisensjakta blei innleidd 2. januar etter at svensk Høgsterett slo fast at til saman 24 ulvar kan fellast i 2017.

Miljøorganisasjonar har protestert mot avgjerda. Dei meiner det hindrar ein nødvendig populasjonsauke for å sikre framtida til ulven i svenske skogar.

Det er også opna for jakt i Värmland, Dalarna og eit område mellom Värmland og Örebro, alle stader som ligg nærmare Noreg. Her er det venta at jakta vil starte onsdag.

