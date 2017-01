Soylu: Tyrkia har avverja 339 terrorangrep

Ifølgje Soylu avverja tyrkiske sikkerheitsstyrkar 313 terrorangrep som var planlagde av den kurdiske PKK-geriljaen i året som gjekk, i tillegg til 22 som var planlagde av den ytterleggåande islamistgruppa IS.

Det blei teke beslag i 247 sprengladningar og 23 bilbomber, og 23 menneske som planla sjølvmordsaksjonar blei arresterte i 2016, opplyste Soylu i den tyrkiske nasjonalforsamlinga tysdag.

Terrorfaren har auka kraftig dei siste månadene, medgav innanriksministeren, som opplyste at heile 80 angrep er avverja dei siste tre månadene.

Tyrkia arresterte i fjor over 3.500 menneske som er mistenkte for å ha band til IS, blant dei drygt 1.500 utanlandske statsborgarar.

Sikkerheita er skjerpa betydeleg, blant anna på flyplassar, tog- og busstasjonar og offentlege kommunikasjonsmiddel, ifølgje Soylu.

Dette har ikkje vore nok til å forhindre fleire store terrorangrep det siste halvåret, seinast nyttårsaftan då 39 menneske blei drepne i eit angrep mot ein nattklubb i Istanbul

Tyrkiske styresmakter ønsker no å vidareføre unntakstilstanden som blei innført etter kuppforsøket i juli i fjor med ytterlegare 90 dagar, opplyste statsminister Binali Yildirim tysdag.

