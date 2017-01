Rettssak om topplausbilete av hertuginne utsett

Dei kornete bileta av hertuginne Kate berre iført ei bikinitruse på ein terrasse i Sør-Frankrike, blei tekne i 2012 og forårsaka furore i det britiske kongehuset.

Bileta blei først trykte i det franske kjendisbladet Closer og deretter i fleire andre europeiske blad. Closer nektar å gi opp kven fotografen er.

Tysdag skulle Closers redaktør, ein representant for eigarane av bladet, i tillegg til redaktøren og ein fotograf i ei lokalavis og to byråfotografar i Paris, ha møtt i retten i Nanterres, sikta for å ha krenkt privatlivets fred.

Forsvararen til dei to byråfotografane bad likevel om utsetting fordi han nettopp har overteke saka, og saka kjem derfor først opp i mai.

Franske styresmakter har nedlagt forbod mot å trykkje bileta fleire gonger.

(©NPK)