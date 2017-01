Opprørsleiar erklærer våpenkvile i Mosambik

Dermed blir den vekelange våpenkvila som allereie er inngått i landet, forlengd.

– Det har vore nokre sporadiske hendingar, men den sju dagar lange våpenkvila har gått så bra at eg kunngjer forlenging i 60 dagar, til 4. mars, sa Dhlakama tysdag.

Konflikten mellom Renamo og regjeringa har gått føre seg over lang tid. Dhlakama stilte i 2014 opp i valet og fekk 36 prosent av stemmene. Regjeringspartiet Frelimos kandidat Filipe Nyusi vann valet med 57 prosent av stemmene. Frelimo har hatt makta i Mosambik sidan sjølvstende i 1975.

Renamo og Frelimo inngjekk våpenkvile også i 1992, ei våpenkvile som avslutta borgarkrigen i landet. Denne våpenkvila vart av Renamo-rørsla erklært broten i 2013. I 2014 inngjekk partane fredsavtale, men fredsprosessen vart seinare utsett for ny turbulens i 2015. Sidan har det vore fleire samanstøytar mellom regjeringsstyrkar og Renamo-rørsla, og Dhlakama har hevda at han er blitt utsett for to attentatforsøk av styresmaktene.

