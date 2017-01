Minst 26 drepne i kamp mot al-Qaida sør i Jemen

Kampane starta då regjeringssoldatar med saudiarabisk flystøtte gjekk til angrep på ein al-Qaida-base i Marakasha-fjella i Abyan-provinsen, opplyser ikkje namngitte tenestemenn.

Området har lenge vore rekna som eit område der den ytterleggåande islamistgruppa har kunne operere relativt fritt. Mange jihadistar som har kjempa i Afghanistan eller i tidlegare Sovjet-republikkar, skal opphalde seg der.

Men kampen mot al-Qaida har fått seg ein knekk som følgje av den øydeleggjande borgarkrigen mellom Houthi-rørsla i landet og regjeringsstyrkar.

Den starta i 2014 etter at Houthi-rørsla tok over hovudstaden Sana, og den internasjonalt anerkjente regjeringa fekk hjelp av Saudi-Arabia og fleire andre sunnimuslimske statar til å slå houthiane tilbake og hindre at dei tok kontroll over heile landet.

Før borgarkrigen starta, varsla Houthi-opprørarane at dei også ville kjempe imot al-Qaida sør i landet, men som følgje av borgarkrigen har al-Qaida sleppt unna ein større offensiv.

