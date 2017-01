Minst 100 hus øydelagde i chilensk skogbrann

– Dette er eit høgrisikoområde, og det blir nå evakuert. Evakueringa har vore vellykka, og heldigvis er det ingen tragediar å sørgje over, seier innanriksminister Mahmud Aleuy. Han opplyser at straumselskapa kutta straumen til nesten 47.000 menneske av omsyn til sikkerheita, men alle bortsett frå nokre få hundre skal no ha fått straumen tilbake.

Fleire hundre brannfolk frå Valparaíso og områda rundt kjemper mot brannen, med støtte frå fly og helikopter. Varmt sommarvêr og kraftig vind har gjort brannen i det skogkledde området verre.

Etterforskinga av kva som har forårsaka brannen er allereie i gang.

