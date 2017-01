Hitlers «Mein Kampf» blei ny bestseljar i Tyskland

Rundt 85.000 eksemplar blei selde i 2016, og boka låg på Der Spiegels bestseljarliste nesten heile året. Opphavleg var det berre planlagt å gi ut 4.000 eksemplar, men etterspørselen etter tobindsverket var langt større enn forventa.

Forlaget, Münchens institutt for tysk samtidshistorie (IFZ), seier at dei ikkje har som mål å spreie høgreekstrem ideologi, og at utgivinga har berika debatten om autoritære politiske standpunkt i dagens vestlege samfunn.

– Det har vist seg at frykta for at boka ville fremme Hitlers ideologi, eller gjere den sosialt akseptabel og gi nynazistane ei ny plattform, har vore heilt grunnlaus, seier IFZs direktør Andreas Wirsching.

I januar kjem sjette opplag av det antisemittiske manifestet til nazileiaren.

(©NPK)