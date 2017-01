Fire barn døde av gassforgiftning i Texas

Seks andre personar er sende til sjukehus etter hendinga. Representantar for brannvesenet i byen Amarillo seier den svært giftige fosfingassen truleg vart danna då nokon prøvde å vaske vekk insektmiddelet med vatn.

Alle dei døde budde i det aktuelle huset, opplyser brannvesenet, som førebels ikkje har gått ut med opplysningar om alder eller eventuelle slektskap mellom barna. Eitt av barna døydde på staden, mens dei tre andre døydde på sjukehus. Det er for tidleg å erklære «faren over» for dei andre som vart lagt inn på sjukehus, opplyser brannvesenet.

Fosfin er ein fargelaus og luktfri gass. Den kan føre til respirasjonssvikt og til at det blir danna væske i lungene. Då nødetatane rykte ut tidleg måndag morgon, trudde dei første det var snakk om kolosforgifting, opplyser brannmeister Larry Davis. Rundt ti av dei som rykte ut vart også sende til sjukehus for ein sjekk, men ingen hadde symptom som tyda på at dei var eksponerte for gassen.

